Развитие болезни Паркинсона у мышей остановили блокировкой фермента

Как отмечают исследователи, точные механизмы развития болезни Паркинсона пока остаются загадкой, однако при этом у большого числа ее носителей, около 25% больных, присутствуют мутации в гене LRRK2. Он отвечает за производство фермента дардарина, который регулирует работу большого числа других белков, в том числе паркина, одного из пептидов, связанного с развитием болезни Паркинсона.