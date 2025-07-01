Sohu: Россия указала Японии, что в Тихом океане исключены провокации

В материале подчеркивается, что ВС РФ специально отрабатывали взаимодействие в пунктах базирования кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке. Это демонстрирует способность России сохранять боеспособность и наносить ответные удары даже в случае возможного удара по основной базе флота во Владивостоке.