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Sohu: Россия указала Японии, что в Тихом океане исключены провокации

Москва не будет терпеть провокации у своих дальневосточных рубежей, пишут китайские журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Россия направила Японии чёткий сигнал о том, что не допустит провокаций у своих дальневосточных границ. Об этом пишет китайский портал Sohu.

«Это конкретный сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот. В Тихом океане нет места односторонним провокациям», — отмечается в публикации.

В материале подчеркивается, что ВС РФ специально отрабатывали взаимодействие в пунктах базирования кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке. Это демонстрирует способность России сохранять боеспособность и наносить ответные удары даже в случае возможного удара по основной базе флота во Владивостоке.

24 июня Япония провела первые в стране учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88». Японские общественники призывали Токио остановить учения, называя их прямой провокацией в адрес Москвы.

В мае сообщалось, что береговая охрана Японии устроила учебную стрельбу к западу от острова Кунашир.