«Это больше, чем литовская армия». Платошкин о бригаде Бундесвера рядом с Беларусью

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА доктор исторических наук Николай Платошкин прокомментировал тот факт, что в Литве разместилась полноценная бригада Бундесвера, которая по численности превосходит литовскую армию.
Говоря о милитаризации граничащих с Беларусью стран, Николай Платошкин отметил: «У вас под боком впервые с 1944-го, когда немцев вышибли из Литвы, появилась там теперь полноценная бригада Бундесвера. Раньше там был сводный усиленный батальон НАТО, 700 человек. Причем тот батальон тоже под командованием немцев был. Но он был ротируемый, люди менялись раз в три месяца. Там и испанцы были, и кого там только не было».
«А вот эта бригада — 5 тыс. человек — это полноценная боевая часть Бундесвера, подчиняющаяся танковой дивизии в Мюнстере. Это не какие-то там приехали-уехали, это 5 тыс. человек. Это больше, чем литовская армия. И пусть кто-нибудь мне расскажет, что это так, чисто для блезира. Это слишком большие деньги, чтобы показуху с батальоном можно было устраивать», — сказал доктор исторических наук.
Николай Платошкин добавил: «Они-то, правда, говорят, что это чтобы мы с белорусами не пробили брешь в Калининград. А кто об этом мечтает, собственно говоря? Видите, где одна бригада, там и две. Причем это именно немецкая. После войны такого вообще не было. Какие немецкие войска в Европе? Столько людей погибло. Опять, это сделал Мерц лично. Потому что Шольц противодействовал этим планам. Не потому, что он какой-то голубь мира. Но он не хотел втягивать Германию в это противостояние слишком сильно. Он по принципу “отвяжись — возьмите денег и не приставайте”.
Говоря о договоренности стран НАТО тратить 5% от ВВП на военные цели, доктор исторических наук обратил внимание, что «эти 5% немцы развернули хитро». «Они заявили так, что да, надо тратить 5% ВВП на военные цели. Но чисто на военные из этих пяти — три с половиной. А полтора — на связанные с этим — дороги, порты, — констатировал Николай Платошкин. — То есть они все равно как-то вывернулись. Но это все очень большая программа перевооружения. Ничего хорошего в этом нет».-0-