Николай Платошкин добавил: «Они-то, правда, говорят, что это чтобы мы с белорусами не пробили брешь в Калининград. А кто об этом мечтает, собственно говоря? Видите, где одна бригада, там и две. Причем это именно немецкая. После войны такого вообще не было. Какие немецкие войска в Европе? Столько людей погибло. Опять, это сделал Мерц лично. Потому что Шольц противодействовал этим планам. Не потому, что он какой-то голубь мира. Но он не хотел втягивать Германию в это противостояние слишком сильно. Он по принципу “отвяжись — возьмите денег и не приставайте”.