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В Пулково рассказали, где находится бесплатная курительная зона

В воздушной гавани отметили, что платные зоны для курения позволили убрать неприемлемое для некурящих пассажиров задымление в терминале.

Источник: Аргументы и факты

В петербургском аэропорту Пулково пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом, заявили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Согласно законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения… В Пулково есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала», — говорится в публикации.

Также представители Пулково объяснили, что платные зоны для курения позволили убрать неприемлемое для некурящих пассажиров задымление в терминале.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское Управление Федеральной антимонопольной службы после введения аэропортом платы за посещение комнат для курения.