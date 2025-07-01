В Пулково рассказали, где находится бесплатная курительная зона

В петербургском аэропорту Пулково пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом, заявили в Telegram-канале воздушной гавани.
«Согласно законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения… В Пулково есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала», — говорится в публикации.
Также представители Пулково объяснили, что платные зоны для курения позволили убрать неприемлемое для некурящих пассажиров задымление в терминале.
Ранее сегодня сообщалось, что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское Управление Федеральной антимонопольной службы после введения аэропортом платы за посещение комнат для курения.