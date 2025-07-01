Россиянин выиграл чемпионат мира по поясной борьбе

Воспитанник спортивной школы имени Героя России Дмитрия Разумовского и школы единоборств ULSAMBO73 Артур Хакимов из Ульяновска занял первое место в чемпионате мира по поясной борьбе.
Спортсмен взял золото в результате полуфинальной схватки с чемпионом мира Исламом Фаляховым, который в ходе состязания с Хакимовым сломал руку. Ранее они уже встречались в финале на чемпионате России, и тогда представителю Ульяновской области также удалось победить.
— Каждая победа — это труд и ответственность. Я горжусь тем, что представляю Ульяновск,. Это не только спорт — это честь и долг перед теми, чье имя мы носим, — рассказал россиянин в беседе с «Российской газетой».
27 июня стало известно, что на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре российская сборная завоевала восемь медалей, заняв второе место в общем зачете и уступив хозяевам только одну золотую награду.
24 июня в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник» 15-летний российский шахматист Максим Иванников смог победить норвежского гроссмейстера и чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу.