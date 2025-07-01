Китайские врачи помогли ребёнку, жившему согнувшись пополам из-за болезни

Врачи подчеркнули, что лечение было чрезвычайно сложным и сопряженным с высокими рисками. Однако результат оказался успешным — впервые за много лет мальчик смог встать и выпрямиться. В данный момент он находится на реабилитации, а медики выражают уверенность в дальнейшем улучшении его состояния.