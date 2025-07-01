Китайские врачи помогли ребёнку, жившему согнувшись пополам из-за болезни

После нескольких лет, проведенных в почти полностью согнутом положении, мальчик из китайской провинции Хубэй, страдающий редким заболеванием костей, смог выпрямиться после серии сложных хирургических операций. Об этом сообщает South China Morning Post.
Ребёнку, которого в СМИ прозвали «Согнутый мальчик», ещё в детстве поставили диагноз — тяжелая форма болезни Фибера, сопровождающаяся множественными переломами и деформацией костей. Со временем он утратил способность держать спину прямо, и его тело почти полностью «сложилось» пополам.
Только после обращения семьи за помощью к специалистам Пекинского университета была разработана уникальная стратегия лечения. В течение нескольких месяцев юному пациенту провели несколько масштабных операций, во время которых хирурги фактически «разобрали и заново собрали» часть его скелета для восстановления физической формы и двигательных функций.
Врачи подчеркнули, что лечение было чрезвычайно сложным и сопряженным с высокими рисками. Однако результат оказался успешным — впервые за много лет мальчик смог встать и выпрямиться. В данный момент он находится на реабилитации, а медики выражают уверенность в дальнейшем улучшении его состояния.
Ранее сообщалось, что китайские врачи смогли пересадить самое маленькое в мире искусственное сердце ребёнку.