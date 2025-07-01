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Китайские врачи помогли ребёнку, жившему согнувшись пополам из-за болезни

Лечение было крайне сложным и рискованным, но оно привело к желаемому результату.

Источник: Аргументы и факты

После нескольких лет, проведенных в почти полностью согнутом положении, мальчик из китайской провинции Хубэй, страдающий редким заболеванием костей, смог выпрямиться после серии сложных хирургических операций. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ребёнку, которого в СМИ прозвали «Согнутый мальчик», ещё в детстве поставили диагноз — тяжелая форма болезни Фибера, сопровождающаяся множественными переломами и деформацией костей. Со временем он утратил способность держать спину прямо, и его тело почти полностью «сложилось» пополам.

Только после обращения семьи за помощью к специалистам Пекинского университета была разработана уникальная стратегия лечения. В течение нескольких месяцев юному пациенту провели несколько масштабных операций, во время которых хирурги фактически «разобрали и заново собрали» часть его скелета для восстановления физической формы и двигательных функций.

Врачи подчеркнули, что лечение было чрезвычайно сложным и сопряженным с высокими рисками. Однако результат оказался успешным — впервые за много лет мальчик смог встать и выпрямиться. В данный момент он находится на реабилитации, а медики выражают уверенность в дальнейшем улучшении его состояния.

Ранее сообщалось, что китайские врачи смогли пересадить самое маленькое в мире искусственное сердце ребёнку.