Генпрокуратура РФ показала видео, снятое наемником ВСУ Фернандесом

Генпрокуратура России показала в Telegram видео, которое снял объявленный в международный розыск испанский наемник ВСУ Давид Фернандес.
На кадрах видно, как наемник ВСУ ведет огонь по местности. Отмечается, что это не первый подобный ролик Давида Фернандеса.
«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего наемника», — уточняется в публикации.
Согласно версии следствия, Давид Фернандес прибыл на Украину в период с марта 2022-го по апрель 2025 года, где участвовал в боевых действиях в качестве наемника за денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что в России американского наемника ВСУ Райана О Лири* внесли в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.