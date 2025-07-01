Макрон позвонил Зеленскому после телефонного разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Как отмечает источник, французский лидер рассказал Зеленскому подробности переговоров с Путиным. При этом официального подтверждения информации о контактах представителей Франции и Украины пока не было.
Ранее KP.RU сообщал, что телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся вечером во вторник, 1 апреля. Лидеры стран впервые за почти три года обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Главы России и Франции также выразили готовность поддерживать диалог и продолжить контакты в ближайшем будущем.