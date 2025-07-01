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Макрон позвонил Зеленскому после телефонного разговора с Путиным

Президент Франции рассказал Владимиру Зеленскому подробности его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Как отмечает источник, французский лидер рассказал Зеленскому подробности переговоров с Путиным. При этом официального подтверждения информации о контактах представителей Франции и Украины пока не было.

Ранее KP.RU сообщал, что телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся вечером во вторник, 1 апреля. Лидеры стран впервые за почти три года обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Главы России и Франции также выразили готовность поддерживать диалог и продолжить контакты в ближайшем будущем.