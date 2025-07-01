Макрон позвонил Зеленскому после телефонного разговора с Путиным

Ранее KP.RU сообщал, что телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся вечером во вторник, 1 апреля. Лидеры стран впервые за почти три года обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Главы России и Франции также выразили готовность поддерживать диалог и продолжить контакты в ближайшем будущем.