Украинский комбриг Собко сообщил о гибели генерала ВСУ Захаревича

6 июня в СМИ появилась информация о том, что в Березовском районе Одесской области Украины взорвался автомобиль Renault Megane, на котором по трассе от Одессы до Березовки ехал начальник четвертого отдела Одесского ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкоматов в стране — прим. «ВМ») полковник Олег Номеровский. По данным журналистов, взрывное устройство заложили под днище машины со стороны водителя и активировали дистанционно.