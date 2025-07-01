Украинский комбриг Собко сообщил о гибели генерала ВСУ Захаревича

Командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Собко во вторник, 1 июля, сообщил о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады генерала ВСУ Сергея Захаревича.
Украинский военнослужащий отметил, что погибший генерал был талантливым военным во время учебы и лучшим офицером во время службы.
Захаревича назначили на должность командира 110-й отдельной механизированной бригады украинских войск в феврале. До этого генерал занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады, передает «Газета.Ru».
6 июня в СМИ появилась информация о том, что в Березовском районе Одесской области Украины взорвался автомобиль Renault Megane, на котором по трассе от Одессы до Березовки ехал начальник четвертого отдела Одесского ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкоматов в стране — прим. «ВМ») полковник Олег Номеровский. По данным журналистов, взрывное устройство заложили под днище машины со стороны водителя и активировали дистанционно.