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СМИ: Глава МИД Германии Вадефуль посетил Одессу с секретным визитом

Глава немецкого министерства иностранных дел Йоханн Вадефуль побывал в Одессе в рамках секретного визита. Об этом сообщило издание DPA.

Глава немецкого министерства иностранных дел Йоханн Вадефуль побывал в Одессе в рамках секретного визита. Об этом сообщило издание DPA.

Согласно предоставленным данным, министр приехал в приморский город из Киева во вторник, 1 июля. Вместе с ним была небольшая делегация, в состав которой также вошел его украинский коллега Андрей Сибига. В рамках визита Вадефуль заявил о намерении добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Киеву систем для защиты от ракет и дронов.

DPA сообщает, что поездка министра была засекречена до того момента, как он покинул Украину.

Днем ранее стало известно, что в Германии пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет канцлера Фридриха Мерца говорит только о восьми миллиардах. По мнению немецких журналистов, в Министерстве обороны Германии возник «финансовый хаос». 12 июня Писториус посетил Киев и пообещал девять миллиардов евро военной помощи. Спустя неделю министерство подтвердило это обещание.

Администрация президента США Дональда Трампа также сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине.

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