СМИ: Глава МИД Германии Вадефуль посетил Одессу с секретным визитом

Днем ранее стало известно, что в Германии пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в 2025 году девять миллиардов евро, но кабинет канцлера Фридриха Мерца говорит только о восьми миллиардах. По мнению немецких журналистов, в Министерстве обороны Германии возник «финансовый хаос». 12 июня Писториус посетил Киев и пообещал девять миллиардов евро военной помощи. Спустя неделю министерство подтвердило это обещание.