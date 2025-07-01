Пользователи Telegram смогут создавать списки задач в чатах

Пользователи мессенджера Telegram после очередного обновления получили возможность создавать интерактивные списки задач в чатах и предлагать владельцам каналов посты.
«В сегодняшнем обновлении появились интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать выполнение задач, не покидая Telegram. Кроме того, добавлена возможность предлагать посты каналам», — говорится в блоге разработчиков обновления.
Создавать в чатах интерактивные списки получили возможность пользователи с подпиской Premium. Они могут выбирать тех, кому разрешено ставить отметки о выполнении или добавлять новые пункты. Нововведения позволяет совместно отслеживать задачи и координировать работу команд, а также вести списки покупок и дел.
Все подписчики каналов смогут предлагать посты, их можно отправлять как личные сообщения каналу. Они также могут указать желаемые дату и время публикации. В предыдущей версии мессенджера эта функция доступна лишь пользователям с Premium.
Также подписчики могут предложить владельцу канала «Звезды» Telegram или Toncoin в обмен на публикацию, рассказали разработчики.
Ранее сообщалось, что пользователи из Российской Федерации 1 июля пожаловались на неполадки в работе Telegram.