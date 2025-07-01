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Пользователи Telegram смогут создавать списки задач в чатах

Разработчики мессенджера выпустили обновление.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи мессенджера Telegram после очередного обновления получили возможность создавать интерактивные списки задач в чатах и предлагать владельцам каналов посты.

«В сегодняшнем обновлении появились интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать выполнение задач, не покидая Telegram. Кроме того, добавлена возможность предлагать посты каналам», — говорится в блоге разработчиков обновления.

Создавать в чатах интерактивные списки получили возможность пользователи с подпиской Premium. Они могут выбирать тех, кому разрешено ставить отметки о выполнении или добавлять новые пункты. Нововведения позволяет совместно отслеживать задачи и координировать работу команд, а также вести списки покупок и дел.

Все подписчики каналов смогут предлагать посты, их можно отправлять как личные сообщения каналу. Они также могут указать желаемые дату и время публикации. В предыдущей версии мессенджера эта функция доступна лишь пользователям с Premium.

Также подписчики могут предложить владельцу канала «Звезды» Telegram или Toncoin в обмен на публикацию, рассказали разработчики.

Ранее сообщалось, что пользователи из Российской Федерации 1 июля пожаловались на неполадки в работе Telegram.