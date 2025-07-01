Пользователи Telegram смогут создавать списки задач в чатах

Создавать в чатах интерактивные списки получили возможность пользователи с подпиской Premium. Они могут выбирать тех, кому разрешено ставить отметки о выполнении или добавлять новые пункты. Нововведения позволяет совместно отслеживать задачи и координировать работу команд, а также вести списки покупок и дел.