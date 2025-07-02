Ехало и не болело. Как курьеры и самокатчики провели первый день запретов в Петербурге

Службы доставки и кикшеринговые компании ждали эту дату с замиранием — непонятно было, насколько решительно город начнет следить за исполнением закона.
С наступлением 1 июля понятней не стало, а самим курьерам, как выяснила «Фонтанка», о нововведениях не сообщили.
Как ехали, так и едут.
Днем 1 июля корреспонденты «Фонтанки» прошлись по указанным в постановлении Смольного улицам — тем, куда теперь нельзя курьерам на самокатах и велосипедах, в том числе с электродвигателем. Можно было бы предположить, что речь про тротуары, но нет — доставщикам конкретные зоны закрывают полностью. Юридическая сторона такого запрета не очевидна; по сути, распоряжение комтранса — это способ не ставить знаки с перечеркнутым самокатом, а договориться со всеми по-хорошему.
В зону запрета попали, например, Гороховая, Литейный, Садовая, Исаакиевская площадь, Гороховая и Малая Морская. На тротуарах курьеров (особенно превышающих 10 км/ч) «Фонтанка» не заметила, но по проезжей части доставщики ездили. В личных беседах они признавались: о том, что что-то поменяется, они слышали, но руководство до них практическое руководство к действию не доводило. Один из курьеров сказал, что проект пока не приняли окончательно.
Между тем запрет не просто приняли — для его нарушителей даже прописаны штрафы. Поправки в закон об административных нарушениях, касающийся нарушений постановлений губернатора (во исполнение указа президента № 747), утвердили минувшей осенью. Он предусматривает штраф для граждан в размере 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Тротуары не закрасили.
Также теперь могут оштрафовать всех пользователей электросамокатов и электровелосипедов, если они передвигаются по тротуару быстрее 10 км/ч. «Фонтанка» писала, что против ограничения выступали кикшеринговые компании и Ассоциация операторов микромобильности. Во-первых, потому, что на скорости быстрого шага самокат становится менее устойчивым; а во-вторых, потому, что проезжая часть, куда «выталкивают» любителей быстрой езды, опасна для самих самокатчиков — в авариях со средствами индивидуальной мобильности погибают в основном пользователи этих средств.
Как говорили «Фонтанке» в городском парламенте, технически ограничить самокатам зону движения на скорости выше 10 км/ч сложно — геолокация работает не так идеально, чтобы «закрасить красным» именно тротуар. Да и отследить скорость конкретного пользователя через камеру тоже задача непростая.
Еще накануне курьерские службы говорили, что намерены работать в штатном режиме, не расшифровывая, что это значит. Судя по всему, в таком же режиме остались и прокатные самокаты — корреспондент «Фонтанки» убедился, что по тротуару можно ехать с любой скоростью, без ограничений в 10 км/ч.
В кикшеринговых компаниях «Фонтанке» сообщили, что ждут разъяснений постановления от комитета по транспорту. «Хочется ясности, потому что документ читается двояко, и все в несколько подвешенном состоянии оказались. В отношении курьеров эти разговоры были, и там всё довольно понятно. А вот в отношении СИМов таких обсуждений не было. Поэтому хочется действительно понять, что делать дальше», — говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
«Сейчас даже 25 км/ч не соблюдается теми людьми, которые обладают личными СИМами. Я очень сомневаюсь, что кто-то будет соблюдать скорость 10 км/ч. Еще больше я не понимаю, как сотрудники, в частности ГИБДД планируют фиксировать превышение скорости, потому что у них такой технической возможности нет», — отмечает Эрдман.
Что говорит бизнес.
Осторожный оптимизм высказывают представители служб доставки, хотя с 15 июля их обязали переодеть всех курьеров в куртки с номерами, повесить на них трекеры и создать реестр доставки товаров. «Мы находимся в постоянном диалоге с комитетом по транспорту и обсуждаем с доставкой требования постановления и распоряжения комитета. Сроки исполнения требований определены, но, безусловно, бизнесу необходимо время на их исполнение, и мы заинтересованы найти сбалансированное решение, — говорит глава ассоциации МАКС Александр Митюков. — Есть действующие требования ПДД для дорог общего пользования 25 км/ч, есть [новые] ограничения в 10 км/ч на тротуарах города. Ориентируемся на эти два документа. Сервисы доставки информируют курьеров об ограничениях, но с учетом того, что времени с публикации распоряжения прошло не много, эта работа будет проводиться еще более активно. Мы надеемся, что ответственные органы дадут компаниям время на адаптацию».
Менее оптимистично настроены в ретейле, где тоже пользуются услугами курьеров. Новые ограничения являются технически и организационно неисполнимыми, а еще могут негативно отразиться на потребителях и городской среде, считают в Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли. Такую позицию они изложили в письме на имя губернатора Александра Беглова еще 30 июня (есть в распоряжении «Фонтанки»).
Авторы обращения указывают, что власти не установили требования к внешнему виду курьеров и идентификационным номерам, а также технические стандарты для устройств ограничения скорости и геолокации. Без этих данных невозможно начать производство ID-номеров, закупку оборудования и интеграцию систем. Аналогичное регулирование в Москве потребовало 13 месяцев, напоминают они.
Кроме того, требование обеспечить с 1 июля ограничение скорости до 10 км/ч на тротуарах технически неосуществимо, так как серийные устройства с такой блокировкой отсутствуют на рынке. К тому же такая скорость находится в зоне погрешности большинства систем фиксации (3−5 км/ч), что сделает контроль необъективным.
В постановлении о работе курьеров также указана необходимость медосвидетельствования для доставщиков-иностранцев. Ретейлеры уверены, что это избыточное требование: для получения патента, который уже является одним из необходимых документов реестра, и так нужна медицинская справка.
В письме Александру Беглову ретейлеры предлагают отложить введение ограничений скорости и запретных зон до 1 января 2026 года, а требования по реестрам, ID-номерам и внешнему виду курьеров вводить поэтапно до 1 апреля 2026 года — для организации производственных процессов и интеграции ИТ-систем. Скорость для курьеров на СИМ и велосипедах они предлагают оставить в соответствии c ПДД РФ до 25 км/ч, допустив установку зон с ограничением до 10 км/ч только в особо чувствительных местах (школы, парки), — а также вывести из-под этих правил пеших курьеров и тех, кто использует велосипеды без электромотора.
Просят ассоциации и упростить требования к номерам: чтобы размещать их только на сумках и транспорте, а не на куртках, поскольку не все курьерские сервисы оснащают курьеров фирменной одеждой. Пока же бизнес предлагает ввести мораторий и создать рабочую группу.
Что говорят чиновники.
Сейчас формально штрафовать за нарушения губернаторского запрета могут только комитеты Смольного — каждый в своей области. Курьеры и кикшеринг — это область комитета по законности и комитета по транспорту. Но очевидно, что если речь идет об остановке пользователей на улицах, то без полиции это сделать невозможно.
В комитете по законности прокомментировали ситуацию с контролем и перспективу штрафов: сейчас идет процесс передачи полномочий по составлению протоколов МВД. Собеседники «Фонтанки» говорят, что, возможно, полиция займется именно актированием нарушений, а непосредственно вынесение штрафов всё равно останется в ведении Смольного, особенно если будет возможность выставлять их по камерам слежения и идентификационным номерам нарушителей.
Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщил «Фонтанке», что комтранс изучает практику соблюдения ограничений со стороны сервисов доставки и кикшерингов. По его словам, на данном этапе город не стал вводить запретные зоны по границам центральных районов, как предлагалось ранее, ограничившись лишь основными магистралями, парками и общественными пространствами. «Однако в зависимости от добросовестности операторов этот перечень может оказаться не окончательным, — добавил он. — При этом мы не ожидаем большого числа нарушителей. На примере бескондукторного обслуживания общественного транспорта мы видим, что жители города добросовестно относятся к подобным требованиям».