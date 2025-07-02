Ехало и не болело. Как курьеры и самокатчики провели первый день запретов в Петербурге

Осторожный оптимизм высказывают представители служб доставки, хотя с 15 июля их обязали переодеть всех курьеров в куртки с номерами, повесить на них трекеры и создать реестр доставки товаров. «Мы находимся в постоянном диалоге с комитетом по транспорту и обсуждаем с доставкой требования постановления и распоряжения комитета. Сроки исполнения требований определены, но, безусловно, бизнесу необходимо время на их исполнение, и мы заинтересованы найти сбалансированное решение, — говорит глава ассоциации МАКС Александр Митюков. — Есть действующие требования ПДД для дорог общего пользования 25 км/ч, есть [новые] ограничения в 10 км/ч на тротуарах города. Ориентируемся на эти два документа. Сервисы доставки информируют курьеров об ограничениях, но с учетом того, что времени с публикации распоряжения прошло не много, эта работа будет проводиться еще более активно. Мы надеемся, что ответственные органы дадут компаниям время на адаптацию».