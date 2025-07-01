Главное хранилище документов в двух шагах от Москвы: как сохраняют историю

Страна всерьез задумалась о вопросе сохранности кино- и фотодокументов в 1926 году — тогда и появился архив. До этого разные материалы хранились в лучшем случае где-то на студиях в не совсем подходящих условиях. А иногда с целью экономии средств содержимое старых пленок и вовсе смывали, чтобы нанести поверх новые кадры. Тогда нынешний РГАКФФД находился в ведении Архива Октябрьской революции, так что в нем хранилось много документов, связанных с этим событием. Но с 1928 года он стал самостоятельным. В 1934 году Центральный фотокиноархив (как тогда назывался РГАКФФД) объединили с Центральным архивом звуковых записей, и он стал называться Центральным фотофонокиноархивом (ЦФФКА). Во время Великой Отечественной войны наиболее ценные документы эвакуировали в Саратов, а потом — в Чкалов. Перед архивом поставили задачу: продолжить комплектование, транслировать и публиковать фотографии и кинодокументы, поднимающие патриотический дух. В 1967 году отдел фонодокументов стал самостоятельным архивом, но его вернули в состав РГАКФФД в прошлом году. А в 2023 году открылось новое здание Лабораторного корпуса архива.