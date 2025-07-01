Главное хранилище документов в двух шагах от Москвы: как сохраняют историю

В год юбилея великой Победы много внимания уделено изучению истории. Пока одни россияне смотрят документальные фильмы и показывают их своим детям, другие предпочитают лично познакомиться с документами прошлого и изучить их. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в Российский государственный архив кинофотофонодокументов, чтобы узнать, как сохраняют историю.
Испытывали ли вы когда-нибудь тягу к изучению истории? Такую, когда хочется вылезти за рамки школьного учебника и прикоснуться к реальным свидетельствам прошлого: старым черно-белым фотографиям на плотной бумаге, кинопленке или испещренным бороздками виниловым пластинкам с выцветшей этикеткой? Все они напоминают: история — не плоские изображения и буквы в книжке, а люди, которые по-настоящему существовали, и то, что они сделали. Эти артефакты с головой окунают нас в толщу времени, сквозь которую расплывчато видно далекое дно — прошлое, освещенное редкими лучами солнца и усеянное множеством событий — ракушками и кораллами.
Но внимательно изучить можно только те из них, что море истории принесло к нашему берегу в виде сохранившихся документов. Рассмотреть лица людей, понаблюдать за их движениями и услышать их голоса можно в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов (РГАКФФД).
Император в костюме.
На столе одного из кабинетов архива лежит фотоальбом. По нему сразу видно, что он принадлежал очень важному человеку: его толщина сравнима с длиной большого пальца, кожаный переплет украшен вставками из металла золотого цвета, а обложки соединены замком, увенчанным двуглавым орлом.
— Это — личный альбом императора Александра II, в котором собраны портреты членов его семьи, — рассказывает заведующая архивохранилищем фотодокументов Елена Чернецкая. — В нем находятся фотографии, сделанные в 1860—1870-х годах.
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Альбом внесен в реестр уникальных документов Архивного фонда России и хранится отдельно от остальных. В нем 390 снимков размером немного больше современных визиток — 6 на 9 сантиметров. На обратной стороне каждого из них стоит подпись автора фотографии.
— Здесь только портреты: групповые и индивидуальные, — уточняет Елена. — На некоторых снимках император даже предстал в исторических костюмах. Вес альбома немаленький — примерно пять килограммов.
Всего в фотохранилище РГАКФФД — более миллиона документов. Основной массив — это негативы на стекле или пленке и позитивы. Значительный объем занимают фотоальбомы — их более 10 тысяч. 900 из них принадлежали представителям династии Романовых.
— Они принадлежали как самим императорам, например Александру III, так и их женам, например Александре Федоровне — супруге Николая II, — делится подробностями заведующая. — Многие альбомы преподнесены в дар императорской семье.
Снимки в этих документах показывают, как выглядели члены правящей династии, и раскрывают их повседневную жизнь: заграничные поездки или приемы иностранных гостей.
Помимо таких альбомов на хранении находятся и те, что иллюстрируют советский период, Первую и Вторую мировые войны.
— Есть у нас в архиве и трофейные альбомы иностранных авторов: их передала советская военная администрация из оккупированной Германии в 1949 году, — уточняет Чернецкая.
Во всех помещениях архива, где находятся особо ценные документы, для их сохранности поддерживают температуру 15−17 градусов и влажность 40−50 процентов.
— Ежегодно на хранение архив принимает более четырех тысяч новых документов. Среди них есть позитивы и негативы, а также электронные фотографии, которые хранятся на современных носителях: дисках и в базе данных, — рассказывает Елена.
Передают их разные организации и простые люди, которые готовы поделиться кадрами из личных архивов. Все документы, поступающие в РГАКФФД, проверяет специальная комиссия. Эксперты оценивают, несет ли фотография какую-либо историческую ценность: важен человек или событие, которое на ней запечатлено. Если нет, тогда снимок возвращают владельцу.
— Наравне с цифровыми фотодокументами мы храним одни из самых ранних снимков — дагеротипы. Первые в истории такие фотографические изображения начали появляться в 1839 году. А у нас есть дагеротипы 1850 года, — рассказывает Чернецкая. — Они были «напечатаны» серебром на медных пластинах, обработанных парами йода и ртути. Такие фотографии очень светочувствительны, поэтому демонстрируем их кому-то мы очень редко.
Слышу голос из прекрасного далека.
Первый в истории носитель, на который удалось записать звук, — фоновалик Томаса Эдисона. Это полый цилиндр из воска, на котором, как позже и на пластинках, высечена непрерывная спиралеобразная бороздка, опоясывающая носитель.
— Они появились в 1877 году, — рассказывает заместитель директора РГАКФФД по научной работе Татьяна Филимонова. — У нас хранится 557 фонодокументов на таком носителе. 17 из них относятся к уникальным: они принадлежали этнографу и музыканту Митрофану Пятницкому: с конца XIX века он ездил в экспедиции по всей России и записывал там русские фольклорные материалы. Самый последний фоновалик из этой серии относится к 1924 году.
Однако с таких цилиндров очень неудобно было делать копии. Именно поэтому в начале XX века стали появляться грампластинки.
— Их главным преимуществом была возможность тиражирования: с одной матрицы (слепка, с которого делают оттиски на виниловую массу. — «ВМ») можно было напечатать несколько сотен копий, — рассказывает ведущий специалист отдела информационной работы и популяризации исторического наследия РГАКФФД Александр Тихонов. — Это стало началом музыкальной индустрии.
Оберегают не только политику.
Фонды фонодокументов РГАКФФД хранят не только разноформатные пластинки и фоновалики. Еще здесь есть лаковые диски прямой записи. На них записаны важные политические выступления: например, речь министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского на Ассамблее ООН. Но главным источником комплектования архива долгие годы была фирма грампластинок «Мелодия», благодаря чему коллекция РГАКФФД советского периода в основном содержит массив записей музыки и песен. Но кроме них есть фонодокументы с лекциями, детскими сказками и даже трелями соловья!
— Хранятся у нас и сопутствующие материалы. Например, матрицы, с которых печатали пластинки, или ежемесячный журнал «Кругозор», где к каждой статье прилагалась гибкая пластинка с аудиоиллюстрацией к тексту, — делится подробностями заведующий архивохранилищем грамзаписей Владислав Скородумов.
Как и в отделе фотодокументов, здесь тоже есть трофейные пластинки и диски. На них — записи эфира радиостанции «Рундфунк»: музыка, политические трансляции и развлекательные радиопередачи.
Разнообразие носителей.
Порядка 51 тысячи единиц хранения в архиве — это магнитная лента: еще один аудионоситель. Она стала появляться уже после Великой Отечественной войны. Как и видеопленку, «магнитку» можно было разрезать на составляющие и монтировать композицию.
В отличие от архивохранилища с грампластинками здесь в большинстве своем хранятся записи документального характера: выступления на общественно-политических мероприятиях и радиопередачи.
— Источником комплектования архива магнитной лентой становились разные организации: не только официальные государственные теле- и радиокомпании, — рассказывает начальник отдела обеспечения сохранности фонодокументов и фондового учета Олег Щипакин. — У нас есть «магнитки», переданные Центральным домом литераторов, Центральным домом работников искусства и Домом актера. На этих лентах собран пласт творческой жизни таких организаций: встречи с актерами, интервью с деятелями культуры, вечера памяти…
Раньше считалось, что срок хранения магнитной ленты — от 30 до 50 лет. Но она звучит и работает до сих пор. Правда, несмотря на это, все записи с лент все же оцифровали: этот носитель не показал себя таким же надежным, как те же грампластинки.
— «Магнитки» могут высыхать и осыпаться, — уточняет Олег. — До появления цифровых технологий содержимое лент перезаписывали с одной на другую. Поскольку она закручена в рулон, магнитные слои воздействуют друг на друга, в результате чего при воспроизведении появляется «эхо» записей с соседних витков.
Его называют копирэффектом. Когда он возникает, нужно срочно перезаписать содержимое на новую ленту. В противном случае «эхо» усилится и начнет мешать восприятию записи.
— Цифровые технологии решили эту проблему, — уточняет Татьяна Филимонова. — Более того, на особо ценные записи создаются страховые копии, которые отправляются на хранение в архив, расположенный в Тюменской области.
Кто говорит?
Архив занимается не только хранением документов, но и их изучением. Так, сотрудники отдела научно-справочного аппарата занимаются, например, восстановлением персоналий — людей на фотографиях или кинодокументах, сохранением хронологической последовательности пленок и детальным описанием хроники. Они документируют, кто запечатлен на пленке, что он делает, когда происходят события. Такая работа ведется как с новыми поступлениями, так и с документами прошлого столетия. Силами специалистов отдела ведется каталог, пополняются базы данных.
— Понять, чей голос звучит на аудиозаписи, зачастую еще сложнее, чем выяснить персоналию героя фото- или видеодокумента, — делится подробностями научной работы Александр Тихонов. — На изображениях можно хотя бы узнать героя по лицу, а вот как звучали их голоса, нам подчас неизвестно. Приходится поднимать бумажные источники: например, газеты, по статьям которых можно хотя бы частично восстановить информацию об участниках записанного мероприятия.
Сотрудничество с другими архивами.
РГАКФФД — учреждение федеральное. Он взаимодействует не только со специалистами других российских архивов, но и с зарубежными коллегами — в основном из стран СНГ. Плодом совместной работы стали сборники документов, которые издаются ежегодно.
— Недавно к нам приезжали специалисты из Казахстана. Они отбирали документы, связанные с историей их страны, которых у них на хранении нет. Существует практика обмена копиями архивных материалов, если это представляет взаимный интерес, — уточняет Татьяна. — Недавний итог совместной работы с коллегами из этой страны — издание фотолетописи свидетельств героизма казахстанцев в годы Великой Отечественной войны. В ней представлены и документы РГАКФФД.
Работа постоянная.
Понятно, что благодаря интернету количество аудио- и видеохроники выросло в разы.
— Проблема сохранения такого гигантского массива информации еще не до конца оценена научным сообществом, — утверждает Тихонов. — Если раньше условно только фирма «Мелодия» передавала по одной выпущенной пластинке, то сейчас публичные люди генерируют гигабайты контента. И надо так отбирать информацию, чтобы она не дублировалась…
Так что перед архивистами стоят новые задачи по отбору и экспертизе поступающих документов, для сохранения наиболее важных из них. Но в цифровизации есть и большие плюсы: в электронном виде огромное количество информации можно уместить на ладони человека, что позволяет сохранить больше места на архивных полках.
Главархив Москвы открыл доступ к документам 1812 года для поиска предков.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
В Российском государственном архиве кинофотофонодокументов хранятся 256 960 кинодокументов, из которых свыше 54 000 записаны на пленку на нитрооснове. Здесь собраны 1 073 347 оригиналов фотодокументов, 4200 из которых — электронные снимки. В архиве собраны 32 111 видеодокументов, 1229 из которых — электронные. Также архив хранит 259 470 фонодокументов. Общий объем фондов РГАКФФД перешагнул 1 621 800 единиц хранения.
ФАКТЫ.
Самая ранняя киносъемка, хранящаяся в архиве, — кадры коронации императора Николая II в 1896 году в Москве.960 кинопленок РГАКФФД относятся к периоду до 1917 года. Среди них — киносъемка Льва Толстого в Ясной Поляне, датированная 1908 годом. В конце 2000-х годов один сотрудник РГАКФФД проверил пленку, которую много лет считали бракованной. На ней была найдена уникальная запись празднования коронации английского короля Георга V в Индии, сделанная в 1911 году. В Англии этих кинодокументов не сохранилось. Документы архива используют при подготовке музейных экспозиций, написании документальных, научно-популярных статей и научных исследований. Архивные кадры, которые режиссеры используют в фильмах и телепередачах, вновь возвращаются в фонды РГАКФФД уже в составе новых кинопроизведений.
ИСТОРИЯ.
Страна всерьез задумалась о вопросе сохранности кино- и фотодокументов в 1926 году — тогда и появился архив. До этого разные материалы хранились в лучшем случае где-то на студиях в не совсем подходящих условиях. А иногда с целью экономии средств содержимое старых пленок и вовсе смывали, чтобы нанести поверх новые кадры. Тогда нынешний РГАКФФД находился в ведении Архива Октябрьской революции, так что в нем хранилось много документов, связанных с этим событием. Но с 1928 года он стал самостоятельным. В 1934 году Центральный фотокиноархив (как тогда назывался РГАКФФД) объединили с Центральным архивом звуковых записей, и он стал называться Центральным фотофонокиноархивом (ЦФФКА). Во время Великой Отечественной войны наиболее ценные документы эвакуировали в Саратов, а потом — в Чкалов. Перед архивом поставили задачу: продолжить комплектование, транслировать и публиковать фотографии и кинодокументы, поднимающие патриотический дух. В 1967 году отдел фонодокументов стал самостоятельным архивом, но его вернули в состав РГАКФФД в прошлом году. А в 2023 году открылось новое здание Лабораторного корпуса архива.
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