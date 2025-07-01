В Баку арестовали двух россиян, задержанных якобы за транзит наркотиков

В азербайджанском Баку на четыре месяца арестовали двух из восьми россиян, которых задержали якобы за транзит наркотиков и киберпреступления. Об этом во вторник, 1 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на решение суда.
— В Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой в отношении двух задержанных (из восьми — прим. «ВМ») избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца, — пишет агентство АПА.
Вместе с тем Хатаинский районный суд города Баку заключил под стражу на срок четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и его шеф-редактора Евгения Белоусова.
В тот же день пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня» выразила глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Картавых и Белоусова. В компании подчеркнули, что действия правоохранителей Азербайджана не имеют оснований и привели к блокировке деятельности местного филиала «Sputnik Азербайджан». «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался конфликт между Москвой и Баку и как на него отреагировали представители сторон.