В Баку арестовали двух россиян, задержанных якобы за транзит наркотиков

В тот же день пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня» выразила глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Картавых и Белоусова. В компании подчеркнули, что действия правоохранителей Азербайджана не имеют оснований и привели к блокировке деятельности местного филиала «Sputnik Азербайджан». «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался конфликт между Москвой и Баку и как на него отреагировали представители сторон.