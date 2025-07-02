В Самаре отключат горячую воду со 2 июля

По 15 июля воды не будет в Кировском районе в границах улиц: Ташкентской, Алма-Атинской, Георгия Димитрова, Московского шоссе, проспекта Кирова, а также улиц Губанова, Солнечной, Ново-Вокзальной и Силовой.