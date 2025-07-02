В Самаре отключат горячую воду со 2 июля

В Самаре ограничат подачу горячей воды в Кировском и Промышленном районах. Со 2 июля стартует ремонт III тепломагистрали, предупреждают в мэрии.
По 15 июля воды не будет в Кировском районе в границах улиц: Ташкентской, Алма-Атинской, Георгия Димитрова, Московского шоссе, проспекта Кирова, а также улиц Губанова, Солнечной, Ново-Вокзальной и Силовой.
Не повезет также домам на 5-ой и 6-ой просеках, ул. Аминева, ул. Бубнова, ул. Стара-Загора, ул. Молодежной, Московском шоссе, Ново-Вокзальной, ул. Зои Космодемьянской, ул. Технической, ул. Тополей.
Коммунальщики проведут гидравлические испытания. Все адреса можно посмотреть здесь.