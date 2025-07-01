Фемида подтвердила, что квартира в новостройке, приобретенная до брака, не делится

На первых этапах женщине многое удавалось. Сначала районный суд принял решение, что бывший муж должен 137,5 тыс. рублей за машину и половину стоимости квартиры. Правда, в апелляционной инстанции сумму снизили. В конце концов суды пришли к выводу, что ставрополец должен бывшей жене за квартиру 4,06 млн рублей. Однако Верховный суд с этим решением не согласился. Он указал, что имущество, полученное каждым из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное в дар после заключения брака, не относится к совместно нажитому. А договор на покупку квартиры был заключен мужчиной до свадьбы. И тот факт, что гражданин вступил в право собственности только в 2007 году, не отменяет того, что он единственный собственник этого жилья, отдавать экс-супруге половину его стоимости он не должен. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.