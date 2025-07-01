Итальянский певец Пупо заявил, что мог бы переехать в Россию

Итальянский певец Энцо Гинацци, который выступает под псевдонимом Пупо, озвучил условие для переезда в Россию. Его слова приводит агентство ТАСС.
«Россия мне дала очень много, возможно, в какой-то момент даже больше, чем Италия, поэтому я никогда не подчинюсь никаким эмбарго, запретам, отмене культуры. Если бы вдруг приняли закон, что итальянцам больше нельзя ездить в Россию, перееду в Россию. Если встал бы выбор, то я выбрал бы Россию», — сказал музыкант.
Кроме того, артист подчеркнул, что его миссией является донести до граждан РФ, что итальянский народ любит русских и Россию.
Напомним, ранее итальянская актриса Орнелла Мути предположила, что ее популярность в России связана с передавшимся от предков «русским взглядом».