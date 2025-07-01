Суд в Баку арестовал четырех российских граждан на четыре месяца

Четверо из восьми граждан России, которые, по информации азербайджанской стороны, причастны к транзиту наркотических веществ из Ирана и совершению киберпреступлений, были арестованы на четыре месяца. Об этом сообщает местное информационное агентство АПА.
«В Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой в отношении четырех задержанных из восьми была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 4 месяца», — говорится в сообщении.
Напомним, по информации Sputnik Армения, основанной на азербайджанских СМИ, в Баку ликвидированы две организованные преступные группы, в которых якобы участвовали россияне.
Ранее стало известно, что 1 июля послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вручена вербальная нота с требованием незамедлительно освободить российских журналистов, задержанных в Баку.