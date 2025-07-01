1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечно хотела выгодно купить садовые качели в интернете, но лишилась денег. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблиспокома.
Девушка наткнулась на выгодное объявление о продаже садовой мебели. Связавшись с продавцом интернет-магазина в мессенджере, горожанка решила приобрести садовые качели стоимостью Br470. Переведя денежные средства на предоставленную банковскую карту, девушка ожидала доставку, однако в назначенный срок так и не получила. Вдобавок продавец заблокировал молодечненку без возврата денежных средств. Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
«Совершая покупки в сети Интернет, советуем быть предельно внимательными. Насторожитесь, если интернет-магазин имеет множество положительных отзывов, предлагает вам низкие цены и бесплатную доставку. Чаще всего такие продавцы являются мошенниками», — отметили в УВД. -0-