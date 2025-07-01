Жительница Молодечно хотела выгодно купить садовые качели в интернете, но лишилась денег

Девушка наткнулась на выгодное объявление о продаже садовой мебели. Связавшись с продавцом интернет-магазина в мессенджере, горожанка решила приобрести садовые качели стоимостью Br470. Переведя денежные средства на предоставленную банковскую карту, девушка ожидала доставку, однако в назначенный срок так и не получила. Вдобавок продавец заблокировал молодечненку без возврата денежных средств. Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.