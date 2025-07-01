В Вологодской области появился второй бюст Сталина

В Вологодской области, рядом со школой в Никольске, появился ещё один монумент Сталину, о чём проинформировали представители районной администрации.
Согласно информации, опубликованной на странице администрации Никольского округа в социальной сети «ВКонтакте», памятник генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину, главнокомандующему во время Великой Отечественной войны, был установлен по желанию жителей Никольского района.
Представители местной власти подчеркнули, что уважают право граждан на сохранение исторической памяти, однако, подчеркнули необходимость согласования подобных инициатив с органами местного самоуправления.