Dexerto: блогер Макс Фош формально умер ради возврата денег за авиабилет

Видеоблогер из Великобритании Макс Фош официально зарегистрировал собственную смерть, чтобы добиться от компании Ryanair возврата денег за неиспользованный авиабилет. Информацию об этом распространило издание Dexerto.
Фош известен своими розыгрышами и пранками, в которых он находит и применяет различные юридические тонкости. Он уже не раз оказывался в центре внимания. Так, он ненадолго становился самым состоятельным человеком на планете и устанавливал гигантский приветственный знак для прибывающих пассажиров в неправильном городе.
В своем новом ролике блогер решил протестировать правило авиакомпании Ryanair, позволяющее получить полную компенсацию за билет только в случае смерти пассажира. Фош заметил, что авиаперевозчик требует предоставить свидетельство о смерти, однако не указывает, где именно оно должно быть выдано. Чтобы вернуть 37,28 фунтов стерлингов (около 51 доллара), он получил официальный документ, подтверждающий его смерть, в Княжестве Себорга в Италии.
После предъявления свидетельства Ryanair начала процедуру возврата денег. Однако на данном этапе в ситуацию вмешался адвокат блогера, который посоветовал ему не завершать операцию.
Несмотря на уверенность Фоша в законности своих действий, он прислушался к рекомендациям своего юриста. В конечном итоге блогер отказался от получения компенсации и призвал своих подписчиков не повторять подобных экспериментов.
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