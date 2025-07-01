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Dexerto: блогер Макс Фош формально умер ради возврата денег за авиабилет

Британский блогер Фош зарегистрировал свою смерть, чтобы вернуть 37 фунтов за авиабилет.

Источник: Аргументы и факты

Видеоблогер из Великобритании Макс Фош официально зарегистрировал собственную смерть, чтобы добиться от компании Ryanair возврата денег за неиспользованный авиабилет. Информацию об этом распространило издание Dexerto.

Фош известен своими розыгрышами и пранками, в которых он находит и применяет различные юридические тонкости. Он уже не раз оказывался в центре внимания. Так, он ненадолго становился самым состоятельным человеком на планете и устанавливал гигантский приветственный знак для прибывающих пассажиров в неправильном городе.

В своем новом ролике блогер решил протестировать правило авиакомпании Ryanair, позволяющее получить полную компенсацию за билет только в случае смерти пассажира. Фош заметил, что авиаперевозчик требует предоставить свидетельство о смерти, однако не указывает, где именно оно должно быть выдано. Чтобы вернуть 37,28 фунтов стерлингов (около 51 доллара), он получил официальный документ, подтверждающий его смерть, в Княжестве Себорга в Италии.

После предъявления свидетельства Ryanair начала процедуру возврата денег. Однако на данном этапе в ситуацию вмешался адвокат блогера, который посоветовал ему не завершать операцию.

Несмотря на уверенность Фоша в законности своих действий, он прислушался к рекомендациям своего юриста. В конечном итоге блогер отказался от получения компенсации и призвал своих подписчиков не повторять подобных экспериментов.

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