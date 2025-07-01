Dexerto: блогер Макс Фош формально умер ради возврата денег за авиабилет

В своем новом ролике блогер решил протестировать правило авиакомпании Ryanair, позволяющее получить полную компенсацию за билет только в случае смерти пассажира. Фош заметил, что авиаперевозчик требует предоставить свидетельство о смерти, однако не указывает, где именно оно должно быть выдано. Чтобы вернуть 37,28 фунтов стерлингов (около 51 доллара), он получил официальный документ, подтверждающий его смерть, в Княжестве Себорга в Италии.