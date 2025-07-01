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Мужчина увидел у себя на подушке клеща и случайно устроил лесной пожар

CNN: В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь клеща.

Источник: Комсомольская правда

В Турции мужчина, пытавшийся сжечь обнаруженного клеща, устроил лесной пожар. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел в турецкой провинции Маниса, где огонь охватил 12 гектаров леса из-за неосторожных действий мужчины. Согласно материалам расследования, гражданин Турции признался в ходе допроса, что поджог подушку, на которой обнаружил клеща. Затем мужчина выбросил ее в сад, что стало причиной распространения огня.

Как отмечает телеканал, гражданин был признан виновным в инциденте и арестован судом провинции Маниса.

Ранее KP.RU сообщал, что в Швейцарии молодой сотрудник пожарной части стал инициатором порядка 19 поджогов в небольшом городе, чтобы снять стресс. После этого он был направлен на лечение.