Мужчина увидел у себя на подушке клеща и случайно устроил лесной пожар

Инцидент произошел в турецкой провинции Маниса, где огонь охватил 12 гектаров леса из-за неосторожных действий мужчины. Согласно материалам расследования, гражданин Турции признался в ходе допроса, что поджог подушку, на которой обнаружил клеща. Затем мужчина выбросил ее в сад, что стало причиной распространения огня.