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Спонсируемый Джеффом Безосом спутник пропал в космосе

Спутник, разработку которого проспонсировал американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос с помощью фонда Earth Fund, исчез в космическом пространстве. Об этом сообщили в космической миссии MethaneSAT, контролирующей аппарат.

Спутник, разработку которого проспонсировал американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос с помощью фонда Earth Fund, исчез в космическом пространстве. Об этом сообщили в космической миссии MethaneSAT, контролирующей аппарат.

Связь с орбитальным спутником пропала 20 июня. Главной задачей аппарата было обнаружение очагов выброса метана на поверхности Земли для борьбы с изменением климата. Общая стоимость спутника — 88 миллионов долларов.

Сейчас инженеры MethaneSAT расследуют пропажу связи с устройством. Утверждается, что на это потребуется «некоторое время».

— Мы поделимся тем, что узнаем, — сказано в пресс-релизе MethaneSAT, который приводит агентство Reuters.

Фонд Earth Fund был создан в 2020 году. Его активы составляют свыше 10 миллиардов долларов.

19 июня тяжелая ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время проведения статического огневого испытания. Изначально взрыв случился на первой ступени ускорителя. После на второй произошла серьезная утечка топлива.

Также недавно компания отправила в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева. В космосе древесина продемонстрирует более высокую прочность, нежели на земной поверхности.

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