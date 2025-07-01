Турок устроил лесной пожар в попытке сжечь клеща

Суд в турецкой провинции Маниса во вторник, 1 июля, арестовал мужчину, который устроил лесной пожар на площади 12 гектаров в результате попытки уничтожить клеща.
По словам министра сельского и лесного хозяйства страны Ибрагима Юмаклы, за прошедшие пять суток на территории Турции зафиксировали более 340 пожаров.
— Пожар в Манисе уничтожил уже 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Жандармерия, расследуя причины пожара, задержала Озджана Ташхана и установила, что в пожаре виноват он. Ташхан рассказал на допросе, что сжег подушку, на которой нашел клеща, и выбросил ее в сад. Суд арестовал Ташхана, — говорится в материале.
Каждый год большое количество этих насекомых фиксируется в северных провинциях Турции, но в текущем году из-за жары клещи появились в Стамбуле и Анталье, передает телеканал CNN Türk.
30 июня в Хилокском округе Забайкальского края локализовали крупнейший пожар в регионе. Его площадь составила 220 тысяч гектаров. В процессе тушения возгорания были задействованы более 50 единиц техники.
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