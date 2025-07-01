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Бречалов обвинил публикующих фейки об атаке на Ижевск в работе на врага

Александр Бречалов сообщил, что в Удмуртии до особого распоряжения ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что люди, которые публикуют неподтвержденную информацию и видео об атаке БПЛА на Ижевск, работают на неприятеля.

«Хочу обратиться ко всем, кто в погоне за подписчиками и лайками позволяет себе провокации, публикацию неподтвержденных и ложных данных. Вы работаете на неприятеля. Прошу жителей не публиковать и не репостить данные, видео с неофициальных источников», — написал Александр Бречалов в Telegram.

По его словам, специалисты ликвидировали открытое горение в цехе атакованного предприятия, сейчас идет проливка и разбор конструкций. Около места происшествия организовали пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. В результате атаки пострадали 45 человек, трое погибли. Александр Бречалов добавил, что в Удмуртии до особого распоряжения ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 1 июля сообщалось, что БПЛА атаковали предприятие в Ижевске, пострадавших доставили в местную больницу.

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