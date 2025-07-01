Режиссер Войтинский заявил о кастинге актёров для «Приключения Электроника»

Проект телесериала по мотивам культового фильма «Приключения Электроника» находится на ранней стадии разработки. Идёт работа над сценарием, а также проходит кастинг, по итогам которого будут выбраны исполнители главных ролей. Об этом рассказал режиссёр Александр Войтинский в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что при модернизации сюжета важно сохранить теплую атмосферу оригинальной ленты.
«Нужно соответствовать сегодняшнему дню и при этом сохранить ту самую атмосферу оригинала», — сказал Войтинский.
Он также сообщил, что встречался с исполнителями главных ролей в оригинальном фильме, обсуждал с ними адаптацию и получил их поддержку.
Ранее стало известно, что актёры Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в советском телефильме «Приключения Электроника», стали казачьими генералами.