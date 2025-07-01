Режиссер Войтинский заявил о кастинге актёров для «Приключения Электроника»

Проект телесериала по мотивам культового фильма «Приключения Электроника» находится на ранней стадии разработки. Идёт работа над сценарием, а также проходит кастинг, по итогам которого будут выбраны исполнители главных ролей. Об этом рассказал режиссёр Александр Войтинский в интервью ТАСС.