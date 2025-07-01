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Режиссер Войтинский заявил о кастинге актёров для «Приключения Электроника»

Работа над новым сериалом находится на начальном этапе.

Источник: Аргументы и факты

Проект телесериала по мотивам культового фильма «Приключения Электроника» находится на ранней стадии разработки. Идёт работа над сценарием, а также проходит кастинг, по итогам которого будут выбраны исполнители главных ролей. Об этом рассказал режиссёр Александр Войтинский в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что при модернизации сюжета важно сохранить теплую атмосферу оригинальной ленты.

«Нужно соответствовать сегодняшнему дню и при этом сохранить ту самую атмосферу оригинала», — сказал Войтинский.

Он также сообщил, что встречался с исполнителями главных ролей в оригинальном фильме, обсуждал с ними адаптацию и получил их поддержку.

Ранее стало известно, что актёры Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в советском телефильме «Приключения Электроника», стали казачьими генералами.