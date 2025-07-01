Футболист Хорен Байрамян продлил контракт с «Ростовом»

Хорен Байрамян, один из самых преданных игроков ФК «Ростов», продлил контракт с клубом. Официальное заявление появилось в социальных сетях команды.
Контракт действует ровно год. Отметим, что предыдущий контракт истекал 30 июня. Статистика игрока впечатляет, он в составе «Ростова» с 2011 года. За это долгое время он провел 246 матчей во всех турнирах.
Футболист забил 11 голов и 20 голевых передач. Отметим, что за годы спортивной карьеры он стал настоящим любимцем среди болельщиков.
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