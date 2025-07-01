Владимир Зеленский настолько безразличен к интересам жителей Украины, что его проживание за границей не окажет никакого влияния на ситуацию. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют», — написал Дубинский.
Он сравнил Зеленского с внешним менеджером, действующим под иностранным управлением и зависящим от внешнего признания легитимности.
«Достаточно пилить видосики из Лондона. Ничего не изменится», — заключил депутат.
Ранее Дубинский высмеял просьбы бывшего комика о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. По мнению нардепа, глава киевского режима просит личной встречи с президентом РФ, потому что другого выхода у Украины не остается.