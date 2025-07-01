11-летняя звезда- актёр Иванов вывел в свет свою маму и брата: видео

В послужном списке актёра Максима Иванова в его 11 лет почти 40 киноработ! Звезда фильмов и сериалов пришёл на очередную кинопремьеру и привел с собой маму и младшего брата Дениса, который уже наступает на пятки старшему. Примечательно, что отец мальчиков- футболист Андрей Иванов, который выступал за «Спартак» и «Локомотив». Ну, а мама — не медийное лицо, зато с удовольствием тратит все время на поездки на съёмки с детьми. Смотрите видео.