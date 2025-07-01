Задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

Напомним, что в Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава азербайджанской диаспоры Урала. Кроме того, в Воронеже задержали Юсуфа Халилова, которого считают «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в регионе и бывшим совладельцем Алексеевского рынка.