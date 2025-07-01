Задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шихлинский. Видео © Telegram/ SHOT.
По предварительной информации, автомобилем управлял сын задержанного. Силовики успели блокировать машину. Члены семьи Шихлинских предприняли неудачную попытку побега. В настоящее время сам Шихлинский проходит процедуру допроса в Следственном комитете. Его сыну временно разрешено покинуть помещение следственных органов.
Напомним, что в Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава азербайджанской диаспоры Урала. Кроме того, в Воронеже задержали Юсуфа Халилова, которого считают «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в регионе и бывшим совладельцем Алексеевского рынка.