Дым за деньги: доступ в курилку аэропорта Пулково будет стоить 500 рублей

В аэропорту объяснили, что мера для введения платной зоны для курения была вынужденной.
В петербургском аэропорту Пулково с 1 июля вводится плата за пользование единственной курительной комнатой — посещение обойдется пассажирам в 500 рублей. В администрации авиагавани сообщили, что установление тарифа продиктовано необходимостью покрытия расходов, связанных с обслуживанием и содержанием курительной зоны.
Введение платы в зонах курения депутат Госдумы Сергей Боярский назвал «неудачным экспериментом». Однако пресс-служба аэропорта попыталась успокоить людей: бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице сохранилась. Подробности в материале URA.RU.
В Пулково комнату для курильщиков сделали платной.
Пулково стал первым аэропортом в России, где полностью отменили бесплатный доступ в комнаты для куренияФото: Роман Наумов © URA.RU.
Аэропорт Пулково первым среди российских аэропортов, где полностью отказались от бесплатного предоставления курительных комнат. С 1 июля воспользоваться единственной действующей курительной зоной можно только за плату — разовое посещение обойдется в 500 рублей.
Новая курительная комната открылась накануне. Она рассчитана на одновременное пребывание не более шести посетителей. Кроме того, на территории терминала функционирует еще одна платная зона для курения, расположенная в заведении Alma Valkey. Доступ в нее предоставляется бесплатно при совершении покупки на сумму не менее 1500 рублей.
Основанием для введения платы послужили случаи, когда пассажиры не соблюдали установленное ограничение по числу человек в комнате. Как передает telegram-канал Mash, людей в помещении было сильно больше. Из-за чего не справлялась вентиляция и дым проникал за пределы курительной комнаты.
«Неудачный эксперимент»: реакция чиновников.
Депутаты призвали ФАС проверить аэропорт из-за введения платы в курилкахФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить аэропорт «Пулково» на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства в связи с установлением платы в размере 500 рублей за посещение специально оборудованных помещений для курения.
«Мне кажется, это неудачный эксперимент. 500 рублей — это заградительная плата, которая, по сути, равняется нижней границе штрафа за курение в общественном месте. Поэтому люди вновь пойдут дымить в кабинки туалета, что плохо скажется на репутации аэропорта. Я уже обратился в УФАС, чтобы они обратили внимание на этот вопрос», — сказал Боярский в разговоре с телеканалом 360.
С таким же запросом в городской УФАС обратился депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. Он также просит проверить возможное нарушение аэропортом антимонопольного законодательства.
«Я хоть и не курильщик, но стоимость в 500 рублей считаю монопольно высокой. На мой взгляд, есть признаки злоупотребления доминирующим положением. Если аэропорт и решил ввести плату за посещение курилок (а это его право), то стоимость должна быть экономически обоснованной, подкрепленной объективными расчетами необходимых для обустройства таких мест расходов и прибыли», — написал Четырбок в своем telegram-канале.
Он также считает, что установление платы за пользование курительными комнатами является несвоевременной мерой. «Сейчас, когда рейсы очень нередко задерживают и люди вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов, введение платы за посещение курительных комнат считаю в принципе несвоевременным», — подытожил депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга.
Объяснения аэропорта Пулково.
В администрации воздушной гавани отметили, что введение платы обусловлено необходимостью покрытия расходов на уборку и обслуживание курительной зоны. К тому же теперь следить за посещаемостью будет новый сотрудник, на которого также пойдет часть заработанных средств. В пресс-службе также добавили, что 20% вырученных средств будет направлено для благотворительных организаций, занимающихся борьбой с раком легких. В администрации Пулково подчеркнули, что у пассажиров остается бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения, которые расположены на улице.