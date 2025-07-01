Дым за деньги: доступ в курилку аэропорта Пулково будет стоить 500 рублей

В администрации воздушной гавани отметили, что введение платы обусловлено необходимостью покрытия расходов на уборку и обслуживание курительной зоны. К тому же теперь следить за посещаемостью будет новый сотрудник, на которого также пойдет часть заработанных средств. В пресс-службе также добавили, что 20% вырученных средств будет направлено для благотворительных организаций, занимающихся борьбой с раком легких. В администрации Пулково подчеркнули, что у пассажиров остается бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения, которые расположены на улице.