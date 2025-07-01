Лукашенко: Келлог обещал «поработать» с Киевом, чтобы тот не бил по России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со спецпосланником президента Соединенных Штатов Китом Келлогом довел до американской стороны позицию своего российского коллеги Владимира Путина относительно возможности перемирия на Украине, хотя бы в воздушном пространстве. Об этом Лукашенко рассказал после официальной части своего выступления на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает агентство «БелТа».
Глава государства подчеркнул, что для этого удары по России должны прекратиться. Представитель США пообещал «поработать» над этим вопросом.
Лукашенко упомянул, что ранее он обсуждал эту проблему с Путиным. По его словам, российский президент утверждает, что Москва не против перемирия и не хочет, чтобы по городам наносились удары ракетами из США, Великобритании, Франции и Германии, также напомнив о постоянных атаках дронов.
— У Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: «Но пусть они (на Западе — прим. “ВМ”) скажут своему подчиненному — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся». Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит, в этом направлении. Так работайте. Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну, — сказал белорусский президент.
Лукашенко также призвал американскую сторону отвлечься от предвыборной вакханалии и приступить к реализации ранее заявленных инициатив.
— Еще одно заявление и не сделаете — вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал, — приводит слова Лукашенко «БелТа».
Помощник президента РФ Владимир Мединский при этом отметил, что если бы Украина стремилась к окончанию боевых действий и самостоятельно принимала важные решения, то мирный договор с Россией мог бы быть подписан еще в феврале 2022 года.