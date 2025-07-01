Лукашенко: Келлог обещал «поработать» с Киевом, чтобы тот не бил по России

— У Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: «Но пусть они (на Западе — прим. “ВМ”) скажут своему подчиненному — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся». Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит, в этом направлении. Так работайте. Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну, — сказал белорусский президент.