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Эрдоган разгневался из-за карикатур на исламских пророков в журнале

Публикация карикатур на исламских пророков в турецком журнале — это провокация и подстрекательство, которое скрывают под маской юмора. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Публикация карикатур на исламских пророков в турецком журнале — это провокация и подстрекательство, которое скрывают под маской юмора. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

— Наша полиция и судебные органы немедленно приняли меры против этого преступления на почве ненависти, журнал был конфискован, начаты необходимые [следственные] процессы. Те, кто оскорбляет нашего пророка и других пророков, будут держать ответ перед законом, — сказал он.

Днем ранее стамбульская прокуратура начала расследование против популярного турецкого сатирического журнала Leman после появления на его страницах карикатур с пророками Мухаммедом и Мусой (Моисеем) на фоне ракетного обстрела. Ведомство выдало разрешение на арест четырех сотрудников СМИ, в том числе и автора самого рисунка, передает ТАСС.

Еще один скандал связанный с карикатурами произошел в марте. Тогда на обложку французского журнала Charlie Hebdo поместили гробы французских солдат с подписью «Новая униформа французских военных на Украине». На одном из гробов изображена надпись «Мертвец Ноэль». Сенатор Алексей Пушков назвал эту обложку единственной удачной.

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