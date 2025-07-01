Оуэнс: Трамп просил прекратить слухи о трансгендерности* Брижит Макрон

По словам Оуэнс, Трамп сказал, что встречался с Брижит, и она «выглядела как женщина», отметив, что подобные слухи наносят ей ущерб в силу возраста. Оуэнс неоднократно утверждала на своём YouTube-канале и других платформах, что Брижит Макрон скрывает свою гендерную* идентичность, обвиняя СМИ в утаивании правды. В январе 2025 года она сообщила о получении письма от Эммануэля и Брижит Макрон с угрозой судебного разбирательства за эти утверждения.