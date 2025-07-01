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Оуэнс: Трамп просил прекратить слухи о трансгендерности* Брижит Макрон

Оуэнс заявляла на YouTube и других платформах, что Брижит скрывает гендерную* идентичность.

Источник: Комсомольская правда

Американская комментаторша Кэндис Оуэнс заявила, что в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп лично позвонил ей и попросил остановить распространение теории заговора, согласно которой первая леди Франции Брижит Макрон якобы трансгендер*.

По словам Оуэнс, Трамп сказал, что встречался с Брижит, и она «выглядела как женщина», отметив, что подобные слухи наносят ей ущерб в силу возраста. Оуэнс неоднократно утверждала на своём YouTube-канале и других платформах, что Брижит Макрон скрывает свою гендерную* идентичность, обвиняя СМИ в утаивании правды. В январе 2025 года она сообщила о получении письма от Эммануэля и Брижит Макрон с угрозой судебного разбирательства за эти утверждения.

«Я не поддамся на угрозы и не замолчу», — подчеркнула Оуэнс, настаивая на продолжении своих разоблачений.

Ранее в KP.RU высказывалась версия, почему Брижит Макрон называют «он». В архивах обнаружены новые данные о жене президента Франции.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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