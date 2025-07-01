«Садовый бред»: агроном Туманов назвал опасные для урожая «народные методы»

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов раскритиковал совет об опрыскивании листьев и стеблей пасленовых раствором из молока с йодом для защиты растений от фитофторы. По его словам, подобные действия не убьют саженцы, но и никак не застрахуют их от фитофторы.
— Это просто какой-то садовый бред, — заявил эксперт.
Также он назвал «настоящим вредительством» рекомендацию по поливу томатов и баклажанов раствором соды также для защиты от фитофторы. Он отметил, что не все растения смогут выживать после такого полива, особенно систематического, поскольку сода является ядом для растений.
Туманов подверг критике и совет по поливу помидоров и картошки светлым пивом для защиты от фитофторы. Он пояснил, что пиво и пивные дрожжи являются питательной средой для этого возбудителя и политые алкогольным напитком растения скорее заболеют фитофторозом, чем те, которых не удобряли этим составом, передает aif.ru.
Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, что защитить урожай от появившихся в России испанских слизней можно с помощью пестицидов в группе моллюскоцидов. Специалист также отметил частичную эффективность молотого черного перца, который отпугивает вредителей от обработанных растений.