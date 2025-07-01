«Садовый бред»: агроном Туманов назвал опасные для урожая «народные методы»

Туманов подверг критике и совет по поливу помидоров и картошки светлым пивом для защиты от фитофторы. Он пояснил, что пиво и пивные дрожжи являются питательной средой для этого возбудителя и политые алкогольным напитком растения скорее заболеют фитофторозом, чем те, которых не удобряли этим составом, передает aif.ru.