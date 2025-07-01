АНО «Евразия» создала группу по единому образованию России и Киргизии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Автономная некоммерческая организация «Евразия» создала межгосударственную рабочую группу для разработки принципов единого образовательного пространства России и Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
«Автономная некоммерческая организация “Евразия” собрала межгосударственную рабочую группу для разработки принципов единого образовательного пространства России и Кыргызстана. Стороны договорились о запуске программ дошкольного изучения русского языка, поддержке преподавателей русского, а также о создании мотивационных механизмов для подготовки будущих педагогов. Речь идет о преподавателях как русского языка, так и других предметов на русском: математики, химии и так далее», — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что рабочей группой выработан единый подход к преподаванию истории с учетом российских и киргизских учебников, чтобы исключить противоречия и сохранить общий вектор культурного и исторического взаимодействия между двумя странами. Участники рабочей группы также обсудили создание общей платформы для реализации проекта, привлечение к нему стран ЕАЭС и других государств. Представители АНО «Евразия» подчеркнули, что организация готова выступить в роли оператора для всех ведомств, входящих в состав рабочей группы.
«Между нашими странами выстроены очень тесные связи в сфере образования. Мы реализуем масштабные гуманитарные программы. В Кыргызстане строятся девять совместных школ, продолжаются поставки учебников. Активно работаем в части повышения квалификации учителей русского языка и других предметов. В свою очередь, в Кыргызстане есть интересный опыт подготовки педагогических кадров. Уверен, что создание совместной межгосударственной рабочей группы позволит синхронизировать нашу деятельность и сформировать единый план действий для дальнейшего взаимодействия на благо наших детей, их будущего и ради крепких, добрососедских отношений между нашими народами», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что по итогам встречи участники рабочей группы договорились сформировать концепцию единого образовательного пространства, которая станет основополагающим документом для дальнейших действий. Также будет подготовлен проект дорожной карты, в которую включат все озвученные на заседании вопросы.
В состав рабочей группы вошли главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня», член Попечительского совета АНО «Евразия» Маргарита Симоньян, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, первый зампред кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев, министр науки, высшего образования и инноваций КР Бактияр Орозов, министр просвещения КР Догдуркул Кендирбаева, первый замминистра цифрового развития и инновационных технологий КР Нурсултан Кубанов, первый замминистра иностранных дел КР Асеин Исаев, депутат Госдумы РФ и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.
С предложением создать единое образовательное пространство на территории двух стран к российскому лидеру Владимиру Путину обратился президент Киргизии Садыр Жапаров. На полях ПМЭФ-2025 Кравцов, Аршинова, Амангельдиев и Кендирбаева договорились, что работа в этом направлении начнется сразу после завершения форума.
АНО «Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. «Евразия» поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов.