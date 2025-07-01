АНО «Евразия» создала группу по единому образованию России и Киргизии

Пресс-служба уточняет, что рабочей группой выработан единый подход к преподаванию истории с учетом российских и киргизских учебников, чтобы исключить противоречия и сохранить общий вектор культурного и исторического взаимодействия между двумя странами. Участники рабочей группы также обсудили создание общей платформы для реализации проекта, привлечение к нему стран ЕАЭС и других государств. Представители АНО «Евразия» подчеркнули, что организация готова выступить в роли оператора для всех ведомств, входящих в состав рабочей группы.