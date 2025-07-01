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В Индии спасли мужчину, который три года не выходил из квартиры

Ануп Наир на протяжении трех лет общался с внешним миром только заказывая еду онлайн.

Источник: Аргументы и факты

В Индии спасли 55-летнего экс-программиста Анупа Кумара Наира, который на протяжении трех лет не выходил из квартиры и спал на стуле, пишет The Times of India.

Анупа Наира спасли социальные работники. У них получилось зайти в квартиру мужчины. По словам пастора Филиппа, проблемы у Анупа Наира начались после смерти родителей и брата. Он впал в депрессию и отказывался выходить из квартиры.

«Мы были потрясены, увидев, что Наир спит только на стуле, который стоит в гостиной, потому что большую часть мебели, похоже, кто-то вынес», — отметил он.

Пастор Филипп добавил, что некоторые родственники пытались связаться с Анупом Наиром после смерти родителей, но он «никому не доверяет».

Как уточняет издание, Ануп Наир на протяжении трех лет общался с внешним миром только заказывая еду онлайн. Его квартира была завалена мусором.

Ранее сообщалось, что мужчина, работая в сфере IT, смог тайно совмещать три работы. Благодаря этому он смог выйти на годовой доход в размере примерно 500 тысяч долларов.