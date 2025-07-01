Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Минске

В гараже 53-летнего минчанина правоохранители обнаружили более 2,8 тыс. л алкогольной продукции без акцизных марок Республики Беларусь, а также около 200 л этилового спирта. «Мужчина пояснил, что алкоголь ввозил в Беларусь из соседнего государства для последующей продажи. Небезопасная для здоровья продукция общей стоимостью более Br72 тыс. изъята. Минчанин привлечен к административной ответственности за нарушение порядка оборота алкогольной продукции. Ему грозит крупный штраф с конфискацией товара», — рассказали в УВД Минского облисполкома.