Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Минске

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили крупную партию нелегальной спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
В гараже 53-летнего минчанина правоохранители обнаружили более 2,8 тыс. л алкогольной продукции без акцизных марок Республики Беларусь, а также около 200 л этилового спирта. «Мужчина пояснил, что алкоголь ввозил в Беларусь из соседнего государства для последующей продажи. Небезопасная для здоровья продукция общей стоимостью более Br72 тыс. изъята. Минчанин привлечен к административной ответственности за нарушение порядка оборота алкогольной продукции. Ему грозит крупный штраф с конфискацией товара», — рассказали в УВД Минского облисполкома.
В управлении напомнили, что ввоз в страну, перемещение по ее территории и хранение алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь, без сопроводительных документов, или торговля такими напитками запрещены. -0-