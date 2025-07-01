Маск счел заманчивым обострение конфликта с Трампом после его слов о депортации

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что считает заманчивым возможное обострение конфликта с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на фоне слов последнего о депортации бизнесмена в ЮАР. Соответствующая публикация во вторник, 1 июля, появилась на его странице в социальной сети Х.
— Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь, — говорится в публикации.
В тот же день старший корреспондент Белого дома Эмили Гудин сообщила о том, как Трамп сказал, что ему «придется рассмотреть» возможную депортацию американского миллиардера из страны. По ее словам, она лично спросила об этом главу Белого дома.
В середине июня вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков рассказал, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от Илона Маска на фоне его перепалки с президентом США Дональдом Трампом.
Однако отец американского предпринимателя Эррол Маск усомнился в правдивости новостей о просьбе миллиардера предоставить ему политическое убежище в России.
Все это произошло на фоне недавней ссоры Маска и Трампа. 5 июня между ними произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что глава государства упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.