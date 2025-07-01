Сервис социальных вкладов и счетов для малоимущих запустили на «Госуслугах»

У льготных категорий граждан появилась возможность воспользоваться сервисом для оформления социальных вкладов и счетов на портале «Госуслуги». Функция доступна для россиян, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков — участников программы. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Оформить вклад могут совершеннолетние россияне, получающие единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по социальному контракту либо федеральную (региональную) социальную доплату к пенсионным начислениям.
Сумма первоначального вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Счет можно пополнять в любое время, но в пределах лимита. Срок составляет 1 год с возможностью продления, процентная ставка является максимальной из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от месяца до года. Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются каждый месяц, передает сайт ведомства.
20 мая на «Госуслугах» появился новый сервис, направленный на защиту граждан от интернет-мошенников. В перечень функций входят самозапрет на оформление кредитов, проверка кредитной истории, анализ подозрительных звонков и подача жалоб на вредоносные сайты.