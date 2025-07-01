Сервис социальных вкладов и счетов для малоимущих запустили на «Госуслугах»

Сумма первоначального вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Счет можно пополнять в любое время, но в пределах лимита. Срок составляет 1 год с возможностью продления, процентная ставка является максимальной из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от месяца до года. Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются каждый месяц, передает сайт ведомства.