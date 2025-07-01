СМИ: Восьмерых задержанных в Азербайджане россиян арестовали на четыре месяца

В Азербайджане Сабаильский районный суд под председательством судьи Ульвии Шукюровой заключил под стражу восьмерых задержанных российских граждан на срок четыре месяца. Об этом во вторник, 1 июля, сообщило местное агентство APA.
— …в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой в отношении восьмерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца, — передает агентство.
Ранее Сабаильский районный суд арестовал двух россиян, которых обвиняют якобы в транзите наркотических веществ и совершении киберпреступлений.
В тот же день Хатаинский районный суд Баку заключил под стражу на срок четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и его шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистам предъявили обвинения по статьям «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере» и «Легализация имущества, добытого преступным путем». «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался конфликт между Москвой и Баку и как на него отреагировали представители сторон.