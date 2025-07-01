СМИ: Восьмерых задержанных в Азербайджане россиян арестовали на четыре месяца

В тот же день Хатаинский районный суд Баку заключил под стражу на срок четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и его шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистам предъявили обвинения по статьям «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере» и «Легализация имущества, добытого преступным путем». «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался конфликт между Москвой и Баку и как на него отреагировали представители сторон.