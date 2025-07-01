На фото из суда у задержанных в Баку россиян заметили следы побоев

В Minval показали фото избитых россиян, задержанных в Азербайджане.
Лица задержанных по подозрению в якобы наркоторговле граждан России в Азербайджане имеют признаки избиения. Об этом сообщает азербайджанское издание Minval, опубликовавшее 1 июля фотографии с заседания Сабаильского районного суда в своем telegram-канале.
На снимках, сделанных в зале суда, отчетливо видны следы побоев на лицах россиян. Издание отмечает, что в настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. По информации Minval, речь идет о гражданах России, задержанных по подозрению в якобы незаконном обороте наркотиков.
Журналисты уточняют, что фотографии были сделаны непосредственно во время судебного заседания. На кадрах видно, что у обвиняемых имеются характерные гематомы и ссадины на лице, которые могли появиться в результате применения силы при задержании. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.