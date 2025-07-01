На фото из суда у задержанных в Баку россиян заметили следы побоев

Журналисты уточняют, что фотографии были сделаны непосредственно во время судебного заседания. На кадрах видно, что у обвиняемых имеются характерные гематомы и ссадины на лице, которые могли появиться в результате применения силы при задержании. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.