Спецслужбы опросили совладельца Алексеевского рынка в Воронеже Халилова

Отмечается, что сотрудники Специального отряда быстрого реагирования во время оперативных мероприятий просто опросили Халилова, после чего покинули его квартиру, не задерживая бизнесмена. Как уточняет источник, инцидент может быть связан с проверками на территории Алексеевского рынка в Воронеже в связи с нарушением миграционного законодательства РФ.