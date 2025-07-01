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Спецслужбы опросили совладельца Алексеевского рынка в Воронеже Халилова

Сотрудники СОБР не задерживали Юсифа Халилова, просто опросив бизнесмена.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники спецслужб опросили совладельца Алексеевского рынка в Воронеже бизнесмена Юсифа Халилова, его задержания не происходило. Об этом сообщает «КП-Воронеж» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сотрудники Специального отряда быстрого реагирования во время оперативных мероприятий просто опросили Халилова, после чего покинули его квартиру, не задерживая бизнесмена. Как уточняет источник, инцидент может быть связан с проверками на территории Алексеевского рынка в Воронеже в связи с нарушением миграционного законодательства РФ.

При этом ранее в социальных сетях появилась информация, что СОБР якобы окружили дом совладельца Алексеевского рынка в Воронеже, после чего «положили» бизнесмена лицом в пол.