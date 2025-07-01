В Совфеде резко отреагировали на задержание глав азербайджанских диаспор в России

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что свои правила России не могут диктовать никакие диаспоры. Так политик прокомментировал прошедшие в Екатеринбурге и Воронеже во вторник, 1 июля, задержания уроженцев Азербайджана.
Парламентарий также добавил, что «все будут жить по российским законам». Он заявил, что те, кто с этим не согласен, продолжат свою жизнь в учреждениях ФСИН".
Ранее Клишас выразил «безоговорочную поддержку действиям правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью» в ответ на сообщение СК о передаче уголовного дела в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства.
Во вторник в Воронеже сотрудники ФСБ задержали совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова, а в Екатеринбурге главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского.