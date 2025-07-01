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В Совфеде резко отреагировали на задержание глав азербайджанских диаспор в России

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что свои правила России не могут диктовать никакие диаспоры.

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что свои правила России не могут диктовать никакие диаспоры. Так политик прокомментировал прошедшие в Екатеринбурге и Воронеже во вторник, 1 июля, задержания уроженцев Азербайджана.

Парламентарий также добавил, что «все будут жить по российским законам». Он заявил, что те, кто с этим не согласен, продолжат свою жизнь в учреждениях ФСИН".

Ранее Клишас выразил «безоговорочную поддержку действиям правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью» в ответ на сообщение СК о передаче уголовного дела в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства.

Во вторник в Воронеже сотрудники ФСБ задержали совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова, а в Екатеринбурге главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского.