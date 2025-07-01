Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС

Как следует из трансляции «Роскосмоса», корабль отстыковался от модуля в 21:43 по московскому времени. Примерно в 00:46 2 июля он включит двигатели на торможение. Благодаря этому получится приступить к сходу с орбиты МКС и войти в атмосферу Земли.