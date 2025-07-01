Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС, передает ТАСС.
Как следует из трансляции «Роскосмоса», корабль отстыковался от модуля в 21:43 по московскому времени. Примерно в 00:46 2 июля он включит двигатели на торможение. Благодаря этому получится приступить к сходу с орбиты МКС и войти в атмосферу Земли.
Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы. В то же время его несгораемые части затонут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Агентство отмечает, что «Прогресс МС-29» прибыл на МКС 23 ноября 2024 года. На его место пристыкуется грузовой корабль «Прогресс МС-31». Его запуск намечен на 3 июля с космодрома Байконур.
Ранее сообщалось, что высота орбиты МКС увеличилась на 520 метров.