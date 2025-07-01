АПА: в Баку арестовали всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков

В столице Азербайджана суд принял решение о заключении под стражу всех восьми граждан России, которых подозревают в транспортировке наркотических веществ из Ирана. Об этом стало известно от агентства АПА.
Согласно информации, предоставленной агентством, все граждане России взяты под стражу на срок в четыре месяца.
Напомним, по информации Sputnik Армения, основанной на азербайджанских СМИ, в Баку ликвидированы две организованные преступные группы, в которых якобы участвовали россияне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с задержанием российских журналистов в Баку, заявив, что подобные действия не соответствуют международным нормам. Политик также подчеркнул, что Кремль надеется на скорейшее освобождение корреспондентов из России.