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АПА: в Баку арестовали всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков

В Азербайджане арестовали задержанных якобы по подозрению в наркоторговле россиян.

Источник: Комсомольская правда

В столице Азербайджана суд принял решение о заключении под стражу всех восьми граждан России, которых подозревают в транспортировке наркотических веществ из Ирана. Об этом стало известно от агентства АПА.

Согласно информации, предоставленной агентством, все граждане России взяты под стражу на срок в четыре месяца.

Напомним, по информации Sputnik Армения, основанной на азербайджанских СМИ, в Баку ликвидированы две организованные преступные группы, в которых якобы участвовали россияне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с задержанием российских журналистов в Баку, заявив, что подобные действия не соответствуют международным нормам. Политик также подчеркнул, что Кремль надеется на скорейшее освобождение корреспондентов из России.

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