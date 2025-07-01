Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций обсуждается на финальной стадии

Новый 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России обсуждается на финальной стадии. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Новые санкции, 18-й пакет, находятся в центре внимания на финальной стадии переговоров. Мы пытаемся решить проблему», — сообщил он в интервью телеканалу ARD.
По словам представителя ФРГ, обсуждение пакета антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждений с правительством Словакии. Мерц подчеркнул, что стороны пытаются найти компромисс, который бы позволил запустить новые ограничения.
Ранее KP.RU сообщал, что представители Словакии и Венгрии выступили против принятия 18-го пакета санкций Евросоюза. При этом обсуждение ограничений в связи с этим остановилось до 3 июля.