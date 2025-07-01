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Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций обсуждается на финальной стадии

Фридрих Мерц заявил, что ЕС обсуждает с правительством Словакии 18-й пакет санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Новый 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России обсуждается на финальной стадии. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Новые санкции, 18-й пакет, находятся в центре внимания на финальной стадии переговоров. Мы пытаемся решить проблему», — сообщил он в интервью телеканалу ARD.

По словам представителя ФРГ, обсуждение пакета антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждений с правительством Словакии. Мерц подчеркнул, что стороны пытаются найти компромисс, который бы позволил запустить новые ограничения.

Ранее KP.RU сообщал, что представители Словакии и Венгрии выступили против принятия 18-го пакета санкций Евросоюза. При этом обсуждение ограничений в связи с этим остановилось до 3 июля.

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