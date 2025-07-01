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Выпускники 11 класса в Екатеринбурге получили аттестаты с ошибкой

Выпускникам пообещали в ближайшее время выдать исправленные документы.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге у 23 выпускников гимназии № 35 обнаружили аттестаты с грамматической ошибкой. Об этом сообщает издание E1.ru.

Оказалось, что в приложениях к документам вместо слова «медицины» в строке «Основы практической медицины» было написано «медищины».

В управлении образования города прокомментировали инцидент, подтвердив факт ошибки и заверив, что она будет исправлена в кратчайшие сроки.

«Приложения к аттестатам будут аннулированы, выпускникам выдадут новые, исправленные документы», — сообщили в администрации города.

При этом добавили, что уже в начале июля школьники смогут подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения без задержек.

Ранее Министерстве науки и высшего образования России озвучили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории.