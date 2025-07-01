В Баку арестовали восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков

Россиян обвиняют в преступлениях, связанных с оборотом наркотических средств.
Бакинский суд постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых граждан России, задержанных по подозрению в якобы организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Об этом сообщает APA.
По информации агентства APA, группа обвиняется в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана, их распространении посредством интернет-ресурсов. А также в осуществлении различных киберпреступных действий.
На опубликованных в СМИ фотографиях из зала суда заметны явные следы побоев на лицах граждан Российской Федерации. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.