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В Баку арестовали восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков

Бакинский суд постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых граждан России, задержанных по подозрению в якобы организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Об этом сообщает APA.

Россиян обвиняют в преступлениях, связанных с оборотом наркотических средств.

Бакинский суд постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых граждан России, задержанных по подозрению в якобы организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. Об этом сообщает APA.

По информации агентства APA, группа обвиняется в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана, их распространении посредством интернет-ресурсов. А также в осуществлении различных киберпреступных действий.

На опубликованных в СМИ фотографиях из зала суда заметны явные следы побоев на лицах граждан Российской Федерации. Официальных комментариев от правоохранительных органов Азербайджана по поводу состояния задержанных и обстоятельств их задержания пока не поступало.