Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин, продолжая поставлять оружие Украине, не намерен становиться стороной конфликта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD.
«Одно точно, и я говорю ещё раз: Германия не будет стороной конфликта», — подчеркнул он. Мерц подчеркнул, что все страны должны объединить усилия, чтобы остановить этот конфликт.
Ранее Мерц заявила, что Украина может присоединится к Североатлантическому альянсу после того, как будет урегулирован конфликт с Россией.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что РФ поддерживает именно переговорные методы. Поэтому разрешить украинский кризис подобным образом более чем возможно. Однако в процессе диалога необходимо добиться, как минимум, устранения первопричин конфликта.